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Rus oligark Abramovich'in Putin'e mektup götürdüğü ortaya çıktı: Zehir gibi cevap

Rus oligark Abramovich'in Putin'e mektup götürdüğü ortaya çıktı: Zehir gibi cevap

İstanbul'daki Rusya Ukrayna heyetleri arasındaki görüşmeye resmi üye olmadan katılan Rus oligark Abramovich'in Zelenski ile olan görüşmesinden bir mektubu Putin'e götürdüğü Putin'in ise "Çöpe atacağımı söyle" dediği ortaya çıktı.

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Rus oligark Roman Abramovich'in bu ay başında Ukrayna lideri Zelenski tarafından yazılan bir mektubu Putin'e götürdüğü öne sürüldü. Putin duruma tepki gösterdi. Abramovich'ten Zelenski'ye mektubu çöpe atacağını söylemesini istedi.

The Times of London'da yer alan habere göre; Rus oligark Roman Abramovich bu ayın başında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Abramovich'in Moskova'daki görüşmede Putin'e Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin yazdığı bir mektubu ilettiği öne sürüldü.

Çöpe atacağımı söyle
Mektupta Zelenski'nin iki ülke arasında barış istediği belirtildi. Notta, ayrıca  Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya saldırmasıyla  başlayan savaşı sona erdirmek için Zelenski'nin kabul edeceği şartlar sıralandı.

Ancak, iddiaya göre Putin, Abramovich’ten Zelenski’ye “notu çöpe atacağını” söylemesini istedi. 

Son olarak Abramovich, dün İstanbul Dolmabahçe'de yapılan barış görüşmelerinde de görüldü. Kremlin'den yapılan açıklamada, Abramovich'in heyetin resmi üyesi olmadan görüşmelere katıldı.

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