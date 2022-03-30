Rus oligark Abramovich'in Putin'e mektup götürdüğü ortaya çıktı: Zehir gibi cevap

İstanbul'daki Rusya Ukrayna heyetleri arasındaki görüşmeye resmi üye olmadan katılan Rus oligark Abramovich'in Zelenski ile olan görüşmesinden bir mektubu Putin'e götürdüğü Putin'in ise "Çöpe atacağımı söyle" dediği ortaya çıktı.

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Rus oligark Roman Abramovich'in bu ay başında Ukrayna lideri Zelenski tarafından yazılan bir mektubu Putin'e götürdüğü öne sürüldü. Putin duruma tepki gösterdi. Abramovich'ten Zelenski'ye mektubu çöpe atacağını söylemesini istedi.

The Times of London'da yer alan habere göre; Rus oligark Roman Abramovich bu ayın başında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Abramovich'in Moskova'daki görüşmede Putin'e Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin yazdığı bir mektubu ilettiği öne sürüldü.

Çöpe atacağımı söyle

Mektupta Zelenski'nin iki ülke arasında barış istediği belirtildi. Notta, ayrıca Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya saldırmasıyla başlayan savaşı sona erdirmek için Zelenski'nin kabul edeceği şartlar sıralandı.

Ancak, iddiaya göre Putin, Abramovich’ten Zelenski’ye “notu çöpe atacağını” söylemesini istedi.