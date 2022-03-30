Gizemli yaratık panik yarattı! Avustralya sahilinde tuhaf şey: Uzaylı...
AVUSTRALYA'daki Maroochydore Plajı'nda yürüyüş yapan kişi 'gizemli yaratık' buldu.
Avustralya'daki bir sahilde kıyıya vuran dört uzva ve "sürüngen" kafatasına sahip gizemli "uzaylı benzeri" yaratık görenleri şaşırttı.
Alex Tan isimli bir yerli, bu hafta Brisbane'in yaklaşık 100 km kuzeyindeki Sunshine Sahili'ndeki Maroochydore Plajı'nda yürürken kalıntıya rastlayınca panikledi.
Tan, yaratıkla bölgeyi vuran sel baskınının üzerinden çok geçmeden karşılaştığını söyledi. Instagram'da paylaştığı bir gönderide kameraya "Tuhaf bir şeye rastladım" dedi.
"İnsanlar uzaylı bulduğunu iddia ettiğinde..."
Ne olduğu henüz belirlenemeyen yaratığın dört uzvu, sürüngenlerinkine benzeyen bir kafatası ve kuyruğu var. Tan, "Bu, insanlar uzaylı bulduğunu iddia ettiğinde gördüğünüz şeylerden biri gibi." dedi.