Gizemli yaratık panik yarattı! Avustralya sahilinde tuhaf şey: Uzaylı...

"İnsanlar uzaylı bulduğunu iddia ettiğinde..."

Ne olduğu henüz belirlenemeyen yaratığın dört uzvu, sürüngenlerinkine benzeyen bir kafatası ve kuyruğu var. Tan, "Bu, insanlar uzaylı bulduğunu iddia ettiğinde gördüğünüz şeylerden biri gibi." dedi.