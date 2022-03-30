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Gizemli yaratık panik yarattı! Avustralya sahilinde tuhaf şey: Uzaylı...

Gizemli yaratık panik yarattı! Avustralya sahilinde tuhaf şey: Uzaylı...

AVUSTRALYA'daki Maroochydore Plajı'nda yürüyüş yapan kişi 'gizemli yaratık' buldu.

Gizemli yaratık panik yarattı! Avustralya sahilinde tuhaf şey: Uzaylı...

 Avustralya'daki bir sahilde kıyıya vuran dört uzva ve "sürüngen" kafatasına sahip gizemli "uzaylı benzeri" yaratık görenleri şaşırttı.

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Gizemli yaratık panik yarattı! Avustralya sahilinde tuhaf şey: Uzaylı...

Alex Tan isimli bir yerli, bu hafta Brisbane'in yaklaşık 100 km kuzeyindeki Sunshine Sahili'ndeki Maroochydore Plajı'nda yürürken kalıntıya rastlayınca panikledi.

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Gizemli yaratık panik yarattı! Avustralya sahilinde tuhaf şey: Uzaylı...

Tan, yaratıkla bölgeyi vuran sel baskınının üzerinden çok geçmeden karşılaştığını söyledi. Instagram'da paylaştığı bir gönderide kameraya "Tuhaf bir şeye rastladım" dedi.

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Gizemli yaratık panik yarattı! Avustralya sahilinde tuhaf şey: Uzaylı...

"İnsanlar uzaylı bulduğunu iddia ettiğinde..."
Ne olduğu henüz belirlenemeyen yaratığın dört uzvu, sürüngenlerinkine benzeyen bir kafatası ve kuyruğu var. Tan, "Bu, insanlar uzaylı bulduğunu iddia ettiğinde gördüğünüz şeylerden biri gibi." dedi.

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