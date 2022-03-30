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Futbol Federasyonu'nda istifa depremi! Hakemlere yapılanlara isyan etti

Futbol Federasyonu'nda istifa depremi! Hakemlere yapılanlara isyan etti

TÜRKİYE Futbol Federasyonu'nda istifa... TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, İdari ve Hukuk İşleri Sorumlusu Mehmet Baykan, istifa etti. Baykan, istifa gerekçesinin hakemlerle ilgili karar olduğunu açıkladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, İdari ve Hukuk İşleri Sorumlusu Mehmet Baykan, MHK'nin hakemlerle ilgili aldığı kararın TFF Tahkim Kurulu'ndan dönmesi sonrası yaşanan sürecin ardından istifa ettiğini açıkladı. Baykan'ın açıklamaları:

- MHK'nin, aralarında FIFA hakemlerimizin de bulunduğu bazı hakemleri klasman dışı bırakma teklifi TFF Yönetim Kurulumuz tarafından uygulamaya konulmuştur.

- Ancak bu süreçte ne yazık ki konunun TFF mevzuatlarında yer alan hukuki boyutu hiç konuşulup tartışılamadan işlem gerçekleştirilmiş ve yapılan itirazlar neticesinde TFF Tahkim Kurulu'nun kararı ile de yönetim kurulumuzun aldığı karar bozulmuştur.

- Hukuk işlerinden sorumlu başkan vekili ve yönetim kurulu üyeliği görevini yürüten şahsımın bu konuda bir sorumluluk üstlenmesi kanaatine varmış bulunmaktayım.

- Bu nedenle TFF başkan vekilliği ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden istifa ediyorum.

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