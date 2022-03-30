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Ramazan'da pastırma ve sucuğa zam var mı? Sakın bu fiyatın üzerinden almayın!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ramazan'da pastırma ve sucuğa zam var mı? Sakın bu fiyatın üzerinden almayın!

Yağdan şekere, undan kırmızı ete her şeye zam üstüne zam geldi. Ramazan ayının gelmesi ile birlikte sofralarda yerini alması beklenen pastırma ve sucuk için en yetkili ağızdan açıklama geldi. Ramazan'da pastırma ve sucuğa zam var mı?

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Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Recep Bağlamış, borsa binasında gazetecilere, yaklaşan ramazan ayı öncesi pastırma, sucuk ve kırmızı et fiyatları hakkında bilgi verdi. Bağlamış, geçen ay sucuk ve pastırma fiyatlarında üretim maliyetlerinden kaynaklı yüzde 15-20 artış gerçekleştiğini belirterek, "Sucuğun kilogram fiyatı 120 lirayken 150 lira oldu. Pastırmanın kilogram fiyatı 240 lirayken 300 liraya yükseldi. Ramazan ayında pastırma ve sucuk fiyatlarında artış olmayacak." dedi.

Kırmızı et fiyatlarına da değinen Bağlamış, maliyet ve piyasa fiyatı arasındaki dengenin besici aleyhine bozulduğunu, 2021 yılının kırmızı et sektörü açısından zorlu geçtiğini ifade etti.

Bağlamış, KDV oranlarındaki indirime ilişkin de "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV oranının yüzde 1'e düşürülmesine dair açıklamalarının ardından market ve kasaplarda kıyma 120 liradan 110 liraya, kuşbaşı 130 liradan 120 liraya düşürüldü. Et ve Süt Kurumu kırmızı ete yüzde 48, beyaz ete de yüzde 15 zam uygulamıştı." değerlendirmesinde bulundu.

"KDV indirimi, esnafa bir nefes oldu." diyen Bağlamış, ramazan ayında herkesin evine bir nebze de olsa et ürünlerinin girmesini canı gönülden istediklerini kaydetti. Bağlamış, KTB olarak kırmızı et fiyatlarında ramazan ayında artış beklentilerinin olmadığına değindi.

Bir gazetecinin, bazı işletmelerde pastırma fiyatlarının 300 liranın üzerinde olduğunu belirtmesi üzerine Bağlamış, "Pastırmayı, fiyatı 300 liradan fazla olan işletmeden almayın. Bize şikayette bulunun, disiplin cezası verelim." dedi.

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