İslam Memiş'ten bomba iddia! "Operasyon yapacaklar bir gecede 10 dolar yükselecek"
Piyasalar ile ilgili yaptığı çarpıcı değerlendirmeler ile dikkat çeken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gümüş ile ilgili bomba bir iddiada bulundu. Memiş "Yıl içinde gümüş operasyonu yapacaklar. Bir gecede ansızın 10 $ yükseltecekler. " dedi.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş bu kez gümüş için yatırımcıyı uyardı. "Size bir sır vereyim" diyen Memiş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yıl içinde gümüş operasyonunun yapılacağını öne sürdü.
Memiş şunları söyledi:
-Size bir sır vereyim; Yıl içinde gümüş operasyonu yapacaklar. Bir gecede ansızın 10 $ yükseltecekler.
-O gün size satabilirsiniz diyeceğim. 2 gün sürecek. Bu yazdığımı not alabilirsiniz.
-Makas aralığı konusunu bizzat söyledim. Yine söyleyeceğim. Bu sefer de yapmazlar ise onlar kaybedecek. Çünkü yeni bir taktik uygulayacağız. Israrla milleti forex piyasasına itenler ile mücadelem sürecek. Onlara son bir fırsat sunacağım. Sonrası mı? Görecekler.