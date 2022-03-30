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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li belediyelere Ramazan talimatı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li belediyelere Ramazan talimatı

CHP, ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal desteklerin ramazan ayında artırılması için partili belediyelere yazı gönderdi.

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CHP'den yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısı üzerine, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun tarafından tüm belediyelere, ramazan ayında yürütülecek faaliyetlere ilişkin yazı gönderildi.

Ramazan ayı ihtiyaçlarına uygun sosyal politikalar belirlenmesinin ve toplumsal dayanışmanın örgütlenmesi adına kampanyalar başlatılmasının önemi vurgulanan yazıda, şu ifadelere yer verildi:

"Türk lirasındaki önlenemeyen değer kayıpları, yüksek enflasyon ve her geçen gün artan fiyatlar karşısında vatandaşlarımız, artık önünü göremez hale gelmiştir. 2022 Türkiye'sinde milletimiz, temel gıda ürünlerine erişebilmek için dahi uzun kuyruklara girmek zorunda kalmıştır. CHP'li belediyeler, Türkiye'nin içine sokulduğu bu zorlu süreçte, vatandaşlarımıza nefes olmuştur, olmaya da devam etmektedir."

Mübarek ramazan ayının, gıda ürünlerinde zamların yaşandığı bir dönemde idrak edildiğinin belirtildiği yazıda, şunlar kaydedildi:

"Sayın genel başkanımızın çağrısıyla, belediyelerimizin sosyal yardımlarını ramazan ayında artırarak sürdürmeleri, ihtiyaç sahiplerini gıda krizine karşı desteklemeleri ve ramazan ayını huzur içinde geçirmelerine yardımcı olmaları büyük önem arz etmektedir. Belediyelerimizin, mevcut sosyal yardımlarına, iftar ve sahur desteklerini de ilave etmeleri, bunun yanında ramazan ayı için ihtiyaçlara uygun sosyal politikalar belirlemeleri yerinde olacaktır. Ayrıca, toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi, imkanı olan vatandaşlarımızın ihtiyacı olanlara ulaşmasının sağlanması adına, bağış kampanyaları başlatılması da faydalı olacaktır."

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