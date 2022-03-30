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Bolu'da iğrenç olay! 12 yaşındaki kıza kabusu yaşattılar: İstismarı telefonla kaydettiler

Bolu'da iğrenç olay! 12 yaşındaki kıza kabusu yaşattılar: İstismarı telefonla kaydettiler

BOLU’da, E.B. (12) isimli kıza 7 yıl önce cinsel istismarda bulunan ve cep telefonuna kaydeden 3 kişiden S.M. (14) 15 yıl, S.Y. (13) 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Olay, 2015 yılı Ağustos ayında Akpınar mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, E.B. isimli kız çocuğu arkadaşı S.Y. ile buluştuktan sonra S.Y.’nin arkadaşı olan A.A.’nın evine gitti. S.Y. arkadaşının evine götürdüğü E.B.’ye cinsel istismarda bulundu. Evde bulunan S.M. ise, hem bu anları cep telefonu ile kaydetti hem de E.B.’ye cinsel istismarda bulundu.

Görüntülerle tehdit edilen E.B., olaydan 2 yıl sonra yaşadıklarını ailesine anlattı. E.B.’nin ailesi ise savcılığa giderek S.Y., S.M. ve A.A.’dan şikayetçi oldu. Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 şüpheli hakkında 'basit tehdit', 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'özel hayatın gizliliğini ihlal', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlamalarıyla dava açıldı.

Zeka geriliği raporu verildi
Dava sürecinde cinsel istismara uğradığı iddia edilen E.B. hakkında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Adli Tıp Kliniği tarafından hafif zeka geriliği olduğu, sanık çocukların ise suçun anlam ve niteliğinin farkında oldukları yönünde rapor hazırlandı. Belge ve raporların tamamlanmasının ardından S.Y. (21), S.M. (21) ve A.A. (20) ile mağdur E.B. (19) hakim karşısına çıktı.

2 sanığa ceza, ev sahibine beraat
Karar duruşmasında E.B. sanıklardan şikayetçi olduğunu belirtirken, sanıklar S.Y., S.M. ve A.A. suçlamaları reddederek beraatlerini istediler. E.B.’yi ve sanıkları dinleyen mahkeme heyeti S.M.'yi 'nitelikli cinsel istismar', 'özel hayatın gizliliğini ihlal', 'müstehcenlik' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak' suçundan toplamda 15 yıl 3 ay 10 gün hapis ile cezalandırdı. S.Y. 'nitelikli cinsel istismar' suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası aldı. Evin sahibi A.A. için ise, beraat kararı verildi.

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