Bakan Varank duyurdu: Ülkemizin değil dünyanın da yıldızı olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Togg, bu yıl sonunda trafiğe çıktığında sadece ülkemizin değil dünyanın da yıldızı olacak." dedi.

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İklim değişikliği ile mücadele ve iklim değişikliğinin ekonomiye etkisini en aza indirmek amacıyla düzenlenen ve “iklim değişikliği” ile “yeşil dönüşüm” konularında global stratejiler, üretim, ticaret, sanayi, tarım, finansman, denizcilik, eğitim, teknoloji, yerel yönetimler ve daha birçok alanın A’dan Z’ye 360 derece ele alınacağı "EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi/Fuarı", ATO Congresium’da devam ediyor.

Ankara Ticaret Odası’nın öncülük ettiği, pek çok kurum ve kuruluşun ortak çalışmasıyla düzenlenen zirve, eski devlet başkanlarından büyükelçilere, kamu kurum ve kuruluşlarından yerel yönetimlere, üniversitelerden iş dünyasına, Organize Sanayi Bölgeleri'nden KOBİ’lere, uluslararası kuruluşlardan bankalara, sivil toplum kuruluşlarından yazar ve sanatçılara kadar toplumun tüm kesimlerini bir araya getiriyor.

Zirvenin ilk gününde moderatörlüğünü ünlü tiyatro sanatçısı Altan Erkekli’nin yaptığı açılış programı ATO Congresium Ana Salon/Biotrend’de gerçekleştirildi. Programın açılış konuşmalarını ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara Valisi Vasip Şahin, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşları Başkanı Memiş Kütükçü yaptı.

“Togg, bu yıl sonunda trafiğe çıktığında sadece ülkemizin değil dünyanın da yıldızı olacak”

Bakan Varank yaptığı konuşmada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak fuarda hem kendilerine bağlı hem de ilgili kuruluşları ile yerlerini aldıklarını belirterek, “Tabii fuar alanının yıldızının doğuştan elektrikli ve otonom aracımız Togg olacağı aşikar. Ama emin olun Togg, bu yıl sonunda trafiğe çıktığında sadece ülkemizin değil dünyanın da yıldızı olacak. Sıfır karbon emisyonuyla iklim değişikliğiyle mücadeledeki en önemli kazanımlarımızdan bir tanesi Togg olacak” dedi.

İklim değişikliği konusunda farkındalık oluşturma aşamasının çoktan geçildiğini ifade eden Bakan Varank, artık iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin bizzat yaşanarak hissedildiğini belirtti.

“Asıl sorumlular yüzyılı aşkın süredir vahşi ekonomik büyüme anlayışıyla doğayı ve atmosferi kirleten ülkelerdir”

Varank, 2021 yılında Türkiye’de meydana gelen orman yangınları ve sel felaketlerine değinerek, şunları söyledi:

“Benzer olayların dünyanın dört bir yanında normalin çok üzerinde bir sayıda ve normalin çok üzerinde bir şiddette gerçekleştiğine de üzülerek şahitlik ettik. Sürecin bu kadar kritik bir aşamaya gelmesinin ana müsebbibi elbette biz ve bizim gibi gelişmekte olan ülkeler değil. Buradaki asıl sorumlular yüzyılı aşkın süredir vahşi ekonomik büyüme anlayışıyla doğayı ve atmosferi kirleten ülkelerdir. Ama bugün geldiğimiz noktada bir suçlu aramanın artık kimseye faydası yok. Çünkü faturayı insanlık olarak hep birlikte

ödüyoruz. Bu artık insanoğlu için bir varoluş mücadelesi haline geldi.”

“Biz Türkiye olarak karbon nötr bir ülke oluştursak bile şu anda diğer ülkelerin bu adımları atmaması durumunda bizim dünyayı yaşanabilir bir hale getirmemiz mümkün değil”

Bakan Varank, Türkiye’nin çevreye saygılı üretim konusunda üzerine düşeni yaptığına işaret ederek, “Biz Türkiye olarak karbon nötr bir ülke oluştursak bile şu anda diğer ülkelerin bu adımları atmaması durumunda, bizim dünyayı yaşanabilir bir hale getirmemiz mümkün değil. Ülkelerin hepsinin sorumluluk alması lazım. Özellikle şu anda dünyada karbonun yarısını salan bir ülke var. Bu ülkeyle ilgili tedbirlere baktığımızda kimsenin bu hususu önemsemediğini görüyoruz. Hatta batılı ülkelerin, o ülkelerde yatırım yapmaya devam ettiklerini görüyoruz. İşte biz üzerimize düşeni yapacağız ama burada kolektif olarak hareket etmemiz lazım” dedi.

Bakan Varank, enerji başta olmak üzere kaynakların verimli kullanıldığı, israfın en aza indiği, atıkların geri kazanıldığı, karbon ayak izinin olmadığı bir yapıya dönüşümün olmazsa olmazları olduğunu ifade ederek, “Bu konudaki kararlılığımızı Paris İklim Anlaşması'nı imzalayıp Mecliste bu anlaşmayı onaylayarak zaten gösterdik. Benzer şekilde Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyum konusunda da gerekli tüm hazırlıkları sürdürüyoruz. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat politikalarımızda köklü değişikliklere yol açacak bu dönüşümü ekonomik kalkınmamıza uygun bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Togg, sektördeki yeşil dönüşümün de öncüsü olacak”

Varank, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda başlattıkları Türkiye’nin Otomobili Togg projesinin yenilikçi ve akılcı hamlelerin başında geldiğini belirterek, “Tam zamanında ve doğru teknolojiye yatırım yaparak hayata geçirdiğimiz bu proje sayesinde otomotiv sektöründeki rekabetçiliğimizi katlayarak artıracağız. Togg, sektördeki yeşil dönüşümün de öncüsü olacak. Gerek fabrikanın inşaatı gerekse aracın geliştirilmesi konusundaki çalışmalar planlandığı gibi tüm hızıyla devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“Ülkemizin yakın zamanda elektrikli araç konusunda global bir üretim üssü olacağına emin olabilirsiniz”

Varank, Togg ile beraber diğer küresel markaların da Türkiye’deki elektrikli araç yatırımlarına devam ettiğini belirterek, “Bildiğiniz gibi Ford’un bu konuda ülkemizde çok büyük bir yatırımı var. Bu ay itibarıyla Kocaeli’de tam elektrikli ticari araç üretimine başlıyorlar. Diğer birçok marka da ülkemize gelmek için fırsat kolluyor. Ülkemizin yakın zamanda elektrikli araç konusunda global bir üretim üssü olacağına emin olabilirsiniz. Tabii sektörde yaşanan bu hızlı gelişmelerle birlikte elektrikli araç şarj altyapılarına olan ihtiyaç da artıyor” dedi.

“Enerjide dışa bağımlılığımızı azaltıp maliyetlerimizi düşüreceğiz, diğer yandan da karbon salınımını minimuma indirmiş olacağız”

Rekabetçi Sektörler Programı çerçevesinde Sanayi ve Teknoloji bakanlığınca desteklenen Biyoekonomi Odaklı Kalkınma için Entegre Biyorafineri Projesi’nden bahseden Varank, şunları kaydetti:

“Bu projede Avrupa’nın ilk ve tek karbon negatif biyorafinerisi İstanbul’da kuruldu. Dikkat edin karbon nötr demiyorum, karbon negatif bir üretim tesisinden bahsediyorum Enerjiden tarıma, sağlıktan gıdaya çok geniş yelpazede birçok yenilikçi ürün hiçbir fosil kaynağa bağlı olmadan, tamamen yosun tabanlı olarak, doğal girdiler kullanılarak bu tesiste üretilebiliyor. Üretilen en dikkat çekici ürünlerin başında da yüksek performans özelliklerine sahip biyojet yakıtı geliyor. Evet bu tesisimizde ürettiğimiz yosunlardan, biyojet yakıtı elde edebiliyorsunuz. Bu biyojet yakıtıyla uçakları karbon nötr bir şekilde uçurabiliyorsunuz. Gerçekten değerli, gerçekten Avrupa’ya da örnek bir projeyi dünyada ilk ve tek olarak ülkemizde uyguladık. Tabii bu sayede enerjide dışa bağımlılığımızı azaltıp maliyetlerimizi düşüreceğiz diğer yandan da karbon salınımını minimuma indirmiş olacağız.”

Bakan Varank'ın konuşmasının ardından ATO Başkanı Baran ve ASO Başkanı Özdebir, Bakan Varank’a hatıra plaketi takdim etti. Bakan Varank ise Türk Telekom CEO’su Ümit Önal’a sponsor plaketi takdim etti.