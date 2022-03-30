Yoğun kar yağışı can suyu oldu Eğirdir Gölü'nün su seviyesi yükseldi

Isparta'daki Eğirdir Gölü'nün su seviyesinin, bölgede son dönemde etkili olan yoğun kar yağışı dolayısıyla 4 ayda 56 santimetre yükseldiği tespit edildi.

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"Yedi renkli göl" olarak bilinen, doğal güzelliğiyle çok sayıda ziyaretçi çeken ve son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle su seviyesi düşen Eğirdir Gölü'ne, son yağışlar "can suyu" oldu.

Eğirdir ve Kovada Gölü Çevre Koruma Birliği Müdürü Süleyman Can, AA muhabirine, son iki yılda göl suyunda çekilme meydana geldiğini söyledi.

Son yaptıkları ölçümlerde su seviyesinin 915,49 metre olduğunu belirlediklerini aktaran Can, "Son 4 aylık dönemde gölün su seviyesinde 56 santimetrelik bir yükselme meydana geldi. Yağan karın faydasını görmeye başladık." dedi.

Eğirdir'in daha çok tabandan beslenen bir göl olduğunu vurgulayan Can, dağlardaki karların erimesiyle yükselişin süreceğini öngördüklerini kaydetti.

Nisan sonuna kadar gölün seviyesinde yükselmenin süreceğini düşündüklerini belirten Can, "Gölün tekrar 916 metre seviyelerine ulaşacağını değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Can, gölün korunması için Devlet Su İşlerinin projeleri olduğunu sözlerine ekledi.