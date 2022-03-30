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Karabük'te gürültüyü duyan koştu! Gördükleri manzara karşısına şaşkına döndüler

Karabük'te gürültüyü duyan koştu! Gördükleri manzara karşısına şaşkına döndüler

KARABÜK’te park halindeyken freni boşalan otomobil, yokuş aşağıya hareket ederek bir apartman bahçesine düştü. Ön kısmı evin balkonuna çarparak ters duran otomobil, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

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Kaza, gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi 58 No'lu Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Murat Kaynar, otomobilini park ederek evine gitti. Bir süre sonra otomobil, freninin boşalması sonucu yokuş aşağıya hareket ederek 3 metreden 5 katlı bir apartmanın bahçesine düştü. Ön kısımlarıyla 1.kattaki evin camına çarparak ters durdu. Gürültüyü duyan apartman sakinleri ve Murat Kaynar, dışarıya çıkınca ters duran otomobili gördü. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı kazada, otomobil bulunduğu yerden vinç yardımıyla kaldırıldı. Otomobilin sahibi Murat Kaynar, "El frenini çekip park ettim. Eve girdim. Gürültü olunca dışarıya baktım. Araba ters yatıyordu" dedi. İtfaiye ekipleri LPG tankından sızıntı nedeniyle otomobile su tuttu.

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