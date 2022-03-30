Hulusi Akar S-400'ler için ABD medyasına açıkladı: Türkiye alternatiflere açık

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen etkinlikte Bloomberg'e konuşan Hulusi Akar, Rusya'dan satın alınan S-400 hava savunma sistemi ile ilgili dikkat çekici bir açıklama yaptı.

Abone ol

Savunma Bakanı Hulusi Akar Katar’da düzenlenen Doha Forum’da ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg’e konuştu. Bloomberg’den Simone Foxman’ın sorularını yanıtlayan Akar, Rusya ile Ukrayna arasındaki krizden ve S-400 konusundan bahsetti.

Rusya ile Ukrayna arasındaki krize başından beri karşı olduklarını söyleyen Akar, müzakereleri de yakından takip ettiklerini vurgulayarak, “NATO açısından bakarsak, NATO üyesi ülkeleri ve sınırlarını korumaya hazırız” dedi.

Öte yandan Türkiye ile başta ABD olmak üzere batı ülkeleri ile krize sebep olan Rusya’dan satın alınan S-400’lerle ilgili bir soruya da Akar net yanıt verdi.

Geçen haftalarda Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, ABD Türkiye’nin satın aldığı S-400’lerin Kiev yönetimine verilmesini önermişti. Bu iddia o dönemde gündemden düşmezken, Ankara böyle bir öneriye sıcak bakmadıklarını duyurmuştu.

Akar, “Bildiğiniz gibi bu hikaye 1990’lara dayanıyor. Biz uzun menzilli bir hava savunma sistemi bakıyorduk. S-400’ler Türkiye için bir seçenek değil bir zorunluluk. Fakat şu an Fransa ve İtalya ile diğer savunma sistemleri ile görüşüyoruz. Elbette bir çözüm bulabiliriz ve bu savunma sistemlerini alabiliriz” dedi.

S-400’lerin Türkiye’nin güvenliği için bir zorunluluk olduğunu dile getiren Akar’ın sözlerini Bloomberg, “Savunma Bakanı Akar, Türkiye’nin S-400’lere alternatiflere açık olduğunu söyledi” başlığıyla paylaştı.