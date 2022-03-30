Kocaeli'de genç adam feci şekilde can verdi

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde 33 yaşındaki kişi, bilinmeyen bir sebeple yüksekten beton zemine düşerek oracıkta hayatını kaybetti.

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Olay, sabah saat 07.38'de Gölcük ilçesine bağlı Donanma Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus Ilgaz (33) bilinmeyen bir sebeple yüksekten beton zemine düştü. Genç adamı kanlar içinde yerde yatarken gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ilgaz'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Öte yandan, genç adamın düşme anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Yunus Ilgaz'ın nasıl düştüğü ise araştırılıyor.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.