BIST 2.228
DOLAR 14,68
EURO 16,33
ALTIN 905,83
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Lider Filo Halka Arz Oluyor

Kocaeli'de genç adam feci şekilde can verdi

Kocaeli'de genç adam feci şekilde can verdi

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde 33 yaşındaki kişi, bilinmeyen bir sebeple yüksekten beton zemine düşerek oracıkta hayatını kaybetti.

Abone ol

Olay, sabah saat 07.38'de Gölcük ilçesine bağlı Donanma Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus Ilgaz (33) bilinmeyen bir sebeple yüksekten beton zemine düştü. Genç adamı kanlar içinde yerde yatarken gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ilgaz'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Öte yandan, genç adamın düşme anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Yunus Ilgaz'ın nasıl düştüğü ise araştırılıyor.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Gizemli yaratık panik yarattı! Avustralya sahilinde tuhaf şey: Uzaylı...
Foto Galeri Gizemli yaratık panik yarattı! Avustralya sahilinde tuhaf şey: Uzaylı... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Karabük'te gürültüyü duyan koştu! Gördükleri manzara karşısına şaşkına döndüler
Karabük'te gürültüyü duyan koştu! Gördükleri manzara karşısına şaşkına döndüler
Hulusi Akar S-400'ler için ABD medyasına açıkladı: Türkiye alternatiflere açık
Hulusi Akar S-400'ler için ABD medyasına açıkladı: Türkiye alternatiflere açık
Antalya'da banyoya giren kadın kocasını ölü buldu
Antalya'da banyoya giren kadın kocasını ölü buldu
Ramazan'da pastırma ve sucuğa zam var mı? Sakın bu fiyatın üzerinden almayın!
Ramazan'da pastırma ve sucuğa zam var mı? Sakın bu fiyatın üzerinden almayın!
Diyarbakır'da imamın psikolojisi bozuldu! 'Allah korkusu yok, camiye saygı yok' deyip isyan etti
Diyarbakır'da imamın psikolojisi bozuldu! 'Allah korkusu yok, camiye saygı yok' deyip isyan etti
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li belediyelere Ramazan talimatı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li belediyelere Ramazan talimatı
Bolu'da iğrenç olay! 12 yaşındaki kıza kabusu yaşattılar: İstismarı telefonla kaydettiler
Bolu'da iğrenç olay! 12 yaşındaki kıza kabusu yaşattılar: İstismarı telefonla kaydettiler
Futbol Federasyonu'nda istifa depremi! Hakemlere yapılanlara isyan etti
Futbol Federasyonu'nda istifa depremi! Hakemlere yapılanlara isyan etti
İstanbul'da her gün üzerinden binlerce araç geçiyor! 1928 yılında yapılmıştı: Kaderine terk edildi
İstanbul'da her gün üzerinden binlerce araç geçiyor! 1928 yılında yapılmıştı: Kaderine terk edildi
Casusluktan yargılanan Deva Partili Metin Gürcan'ın davası için yeni karar
Casusluktan yargılanan Deva Partili Metin Gürcan'ın davası için yeni karar