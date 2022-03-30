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Heyelan oldu! Sürücüler dikkat yol kapandı

Heyelan oldu! Sürücüler dikkat yol kapandı

 RİZE'de Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolu, heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Bölgede ulaşım, alternatif yollardan sağlanıyor.

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Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolunun 1. kilometresinde yamaçlardan kopan toprak ve kaya parçaları yola düştü. Heyelan sonucu ulaşıma kapanan yolun kenarında bulunan bir ahırın üzerine kaya düşmesi sonucu 3 büyükbaş hayvan telef oldu.

Güvenlik güçlerince önlem alınan yolda Karayolları ekipleri çalışma başlattı.  Bölgede ulaşım, alternatif yollardan sağlanıyor.

Geçen yıl meydana gelen heyelan nedeniyle bölgedeki iş yerlerinin boşaltılması sayesinde olayda can kaybı ya da yaralanan olmadı.

Öte yandan Ardeşen Belediye Başkanı Avni Kahya, bölgede inceleme yaptı.

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