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Galata Kulesi Gezi Parkı'ndan sonra Talat Paşa Konağı da İBB’nin elinden alındı

Galata Kulesi Gezi Parkı'ndan sonra Talat Paşa Konağı da İBB’nin elinden alındı

İBB mülkiyetinde bulunan Yerebatan Sarnıcı üzerindeki tarihi Talat Paşa Konağı da elinden alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi.

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Tarihi Yarımada'daki Yerebatan Sarnıcı'nın giriş yapısı ve sarnıç üzerinde bulunan Talat Paşa Konağı,  Galata Kulesi ve Taksim Gezi Parkı gibi İBB'nin elinden alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, bugün konuyla ilgili basın açıklaması yapacak. Polat, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'nın kamu kurum ve kuruluşlarının müzelerinin yönetimini devralmasının önünü açan Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin, İBB müzelerine etkileri hakkında da değerlendirmelerde bulunacak.

Yerebatan Caddesi ile Alemdar Caddesi'nin kesiştiği noktada Yerebatan Sarnıcı girişinin karşısında bulunan Talat Paşa Konağı, Osmanlı dönemi sadrazamlarından Talat Paşa tarafından   1917- 1918 döneminde resmi konut olarak kullanılmıştı.

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