Necmettin Erbakan, Temel Karamollaoğlu'na vasiyet mi bıraktı?

Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu sevgisinin bir başka olduğunu söyleyen İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Karamollaoğlu'nun 'ittifak' açıklamasını yorumladı ve "Erbakan hayatta iken size böyle bir vasiyette mi bulundu?.." diye sordu.

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Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu sevgisi bir başka... Yere göğe koyamıyor onu... Her fırsatta da rahmetli Necmettin Erbakan'ı öne sürüyor...

"Erbakan hayatta olsa CHP ile ittifak kurar mıydı?" diye soruyorlar... "Kesinlikle söylüyorum, CHP le ittifak kurardı" diyor... Nasıl eminsin Temel Bey?..

Erbakan hayatta iken size böyle bir vasiyette mi bulundu?.. Yoksa arkasında bir yazılı vasiyet mi bıraktı?.. "AK Parti'ye düşmanlık edin, 28 Şubatçı CHP ile kol kola yürüyün" diye?..

Ya Temel Bey, CHP'nin ve onun yandaşlarının Erbakan ve partisine neler yaptığını ne çabuk unuttunuz... Ne hakla Erbakan adına hüküm veriyorsunuz...