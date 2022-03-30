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Bitcoin'in enerji tüketimi İsveç'ten fazla! Dünyanın kaynaklarını tüketiyor

Bitcoin'in enerji tüketimi İsveç'ten fazla! Dünyanın kaynaklarını tüketiyor

Greenpeace ile Çevresel Çalışma Grubu ortaklığında başlatılan Kodunu değiştir, İklimi değil adlı kampanyayla Bitcoin’e çağrıda bulunarak yazılım kodunu değiştirmesi istendi.

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Çevreci gruplar, Cambridge Üniversitesi verilerine dayanarak Bitcoin üretiminde tüketilen enerjinin İsveç’ten fazla olduğu belirtildi. Sadece yazılım kodunun değişmesiyle Bitcoin üretiminde yüzde 99.9 daha az enerji tüketileceği ifade edildi. .

Kampanya çerçevesinde verilen bazı bilgilere göre; eğer Bitcoin yaygın olarak benimsenirse, Bitcoin üretmek için gerekli enerjinin ortaya çıkartacağı karbondioksit emisyonunun gezegeni 2 santigrat derece ısıtabileceği ileri sürüldü.

Kampanya açıklamasında Bitcoin o kadar çok güç gerektiriyor ki ‘madenciler’ ABD kömür santrallerini satın almaya başladı ifadelerini kullanarak Teksasta petrol endüstrisiyle anlaşmalar yapılmaya başlandığı vurgulandı. Bitcoin üretiminde sadece bir yazılım kodunun değiştirilmesiyle enerji kullanımının yüzde 99,9 oranında azalabileceği ifade edilerek Ethereumun bu değişikliği yaptığı belirtildi.

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