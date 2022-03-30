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OGS kullanımında yarın son gün! Geçmezseniz bakiyeniz yanar

OGS kullanımında yarın son gün! Geçmezseniz bakiyeniz yanar

Türkiye'de otomatik geçiş sistemi (OGS) kullanımı yarın itibarıyla sona erecek. OGS'den HGS'ye geçiş oranı yüzde 70'i aştı

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Türkiye'de 1,2 milyon OGS, 15,8 milyon da HGS kullanıcısı olmak üzere 17 milyon abone bulunurken, geçen yıl gişelerde HGS'den 563,1 milyon, OGS'den ise 71,6 milyon geçiş gerçekleşti.

İş yükünün azaltılması ve verimliliğin artırılarak vatandaşlara daha iyi hizmet verilebilmesi adına 31 Mart'tan itibaren iki ayrı geçiş sistemi yerine tek geçiş sistemi uygulamasına geçilecek.

Bu kapsamda OGS cihazı olan araç sahiplerine, ilgili bankalar tarafından ücretsiz HGS etiketi veriliyor ve hesapları da HGS'ye dönüştürülüyor. OGS cihazının iptalinden önce yapılan ve varsa henüz tahsil edilmeyen geçiş ücreti, kapatılacak OGS hesabındaki bakiyeden tahsil ediliyor. İşlemden sonra OGS hesabında halen para bulunuyorsa ilgilinin banka hesabına/kredi kartlarına iade ediliyor.

OGS'den HGS'ye geçiş oranı, dün itibarıyla yüzde 70'i aştı. 31 Mart'a kadar kapatılmamış OGS cihazları iptal edilecek.

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