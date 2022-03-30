Cüneyt Çakır'a tarihi teklif

Eski hakem ve yazar Deniz Çoban, Cüneyt Çakır'ın İsviçre Futbol Federasyonu'ndan 'Sezon sonuna kadar bizim ligde maç yönet' teklifi aldığını belirtti.

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FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, İsviçre Futbol Federasyonu'ndan tarihi bir davet aldı. 2022 Dünya Kupası'na katılması halinde 6. kez üst üste büyük turnuvalara katılan ilk hakem olarak tarihe geçecek olan Cüneyt Çakır, MHK'nın kararı sonrası hakemlikten atılmıştı.

Türkiye’de kalarak mücadelesine devam etmek isteyen Çakır, diğer arkadaşlarıyla birlikte Tahkim Kuruluna müracaat ederek hukuki bir mücadeleye girişti. Tahkim Kurulundan hakkını iade almasına rağmen MHK Başkanı Gündoğdu, Tahkim Kurulu kararını tanımayacağını ve Çakır’la birlikte mağdur olan diğer hakemlere görev vermeyeceğini duyurdu.

Tam da bu noktada ilginç bir gelişme yaşandı. Eski hakem ve Fanatik yazarı Deniz Çoban, Cüneyt Hoca'nın İsviçre Futbol Federasyonu'ndan "Sezon sonuna kadar bizim ligde maç yönet" teklifi aldığını söyledi.

Şu anda İsviçre Futbol Federasyonu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun onayını bekliyor.

Onay çıktığı anda Cüneyt Çakır, ekibiyle birlikte İsviçre Ligi’nde maç yönetmeye başlayacak. Dolayısıyla da tekrar Dünya Kupası’nda maç yönetme şansını yakalayacak.