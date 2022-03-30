Beklenen özellik sonunda TikTok'a geliyor! Ekran görüntüsünü paylaştı

TikTok, yeni bir özellik için çalışmalarını hızlandırıyor. Uygulamanın sunmaya hazırladığı özelliğin test aşamasında olduğu bildirildi.

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En çok kullanılan uygulamalardan biri olan ve kullanıcılarına milyonlarca video sunan TikTok yeni bir özellik için test sürecinde. Videoları beğenemeden yanlışlıkla sayfanın yenilenmesi halinde kullanıcıların izledikleri videolara ulaşmaları oldukça zor hatta neredeyse imkânsızdı. Ancak nihayet uygulama bu sorunu gidermek için yeni bir özellik üzerinde çalışmaya başlamış.



Özellik ilk olarak Twitter kullanıcısı Hammond Oh’un tweet’i ile ortaya çıktı. Hammond, uygulamanın ayarlarında özelliğe erişilebileceğini gösteren bir ekran görüntüsü paylaştı. Ancak teknoloji sitesi Mashable’a göre, özellik şu an için yalnızca belirli bir grup insan tarafından kullanılabiliyor. TikTok, özellikle ilgili yorum yapmazken bir sözcü “Topluluğumuza değer katmanın ve TikTok deneyimini zenginleştirmenin yeni yollarını her zaman düşünüyoruz.” dedi.