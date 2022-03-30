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Çekiçle öldürdü yüzünü yakıp parçalara ayırdı! Korkunç vahşet: Cinsel ilişkiye girdikten sonra

Çekiçle öldürdü yüzünü yakıp parçalara ayırdı! Korkunç vahşet: Cinsel ilişkiye girdikten sonra

26 yaşındaki İtalyan fenomen Carol Maltesi korkunç ölümü dünyayı şok etti.

Çekiçle öldürdü yüzünü yakıp parçalara ayırdı! Korkunç vahşet: Cinsel ilişkiye girdikten sonra

Sosyal medya fenomeni Carol Maltesi, İtalya’nın Milano kentinde korkunç bir cinayete kurban gitti. 

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Çekiçle öldürdü yüzünü yakıp parçalara ayırdı! Korkunç vahşet: Cinsel ilişkiye girdikten sonra

26 yaşındaki İtalyan OnlyFans fenomeninin cesedinin parçaları,19 Mart'a kadar bir dondurucuda saklandı.

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Çekiçle öldürdü yüzünü yakıp parçalara ayırdı! Korkunç vahşet: Cinsel ilişkiye girdikten sonra

Genç fenomenin cesedi polis tarafından yol kenarındaki çok sayıda çöp poşetinin arasında bulundu. 

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Çekiçle öldürdü yüzünü yakıp parçalara ayırdı! Korkunç vahşet: Cinsel ilişkiye girdikten sonra

Sosyal medyada Charlotte Angie kullanıcı adıyla tanınan Maltesi'nin cansız bedenine ait parçalar, Brescia yakınlarındaki Borno kentinde bulundu.

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