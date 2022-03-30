İYİ Parti yönetiminde deprem! Koray Aydın'ın yetkilerine tırpan, Yavuz Ağıralioğlu İYİ Parti'nin A Takımı'ndan çıkarıldı

İYİ Parti yönetiminde adeta deprem oldu. Meral Akşener, İYİ Parti'nin 2 numaralı koltuğunu Koray Aydın'dan aldı ve teşkilatları kendine bağladı. Yavuz Ağıralioğlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinden alındı.. İşte İYİ Parti Başkanlık Divanı'nda yapılan o değişiklikler...

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçime doğru partinin A Takımı'nı değiştirdi. Koray Aydın'dan teşkilatlar alınırken, son dönemdeki çıkışlarıyla parti tabanı ve Millet İttifakı ortağı CHP'de rahatsızlıklar yaratan Yavuz Ağıralioğlu A Takımı'ndan tamamen çıkarıldı. İşte İYİ Parti'deki o değişiklikler...

Koray Aydın'ın elinden teşkilatlar alındı

- Koray Aydın artık teşkilattan sorumlu değil. Siyasi İşler Başkanlığı'na getirildi. Meral Akşener, teşkilatı kendisine bağladı. Böylece İYİ Parti'nin 2 numaralı koltuğu Koray Aydın'dan alınmış oldu. Aydın, daha önce bu koltuk için Akşener'le karşı karşıya gelmişti.

CHP'yi rahatsız eden Ağıralioğlu A Takı'ndan çıkarıldı

- Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu görevden alındı ve Başkanlık Divanı'nda kendisine koltuk verilmedi. Ağıralioğlu'nun yerine Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı olarak Rıdvan Uz getirildi. Ağıralioğlu'nun "Biz olmasak mesela CHP ne kadar oy alabiliyor cumhur ittifakı’ndan” çıkışı CHP'yi rahatsız etmişti

- Eğitim Politikaları Başkanlığı'na Sevinç Atabay getirildi.

- Toplumsal Politikalar Başkanı Ayfer Yılmaz oldu.

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