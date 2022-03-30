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Türk Tabipleri Birliği'nden Bakan Fahrettin Koca'ya tepki

Türk Tabipleri Birliği'nden Bakan Fahrettin Koca'ya tepki

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sağlık çalışanlarının gördüğü şiddete tepki gösterdiği paylaşıma, Türk Tabipleri Birliği'nden yanıt geldi. TBB, paylaşımı eleştirerek "Görevinin tweet değil, somut adımlar atmak olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz!" dedi.

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Türk Tabipleri Birliği, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sağlık çalışanlarının gördüğü şiddete tepki gösterdiği paylaşımı eleştirdi. TBB, Koca'ya "Görevinin tweet değil, somut adımlar atmak olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz!" diyerek seslendi.

TTB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kırşehir'de bir yoğun bakımın basılıp sağlık çalışanlarının şiddete maruz kaldığı gün; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu nasıl insanlık?" diye tweet attı. TTB'nin Meclis'e sunduğu öneriler ise reddedildi. Bakana görevinin tweet değil, somut adımlar atmak olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz!" ifadesi kullanıldı.

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