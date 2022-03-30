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Rıza Çalımbay'dan Burak Yılmaz'a destek

Rıza Çalımbay'dan Burak Yılmaz'a destek

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, A Milli Futbol Takımı'nın Burak Yılmaz'a ihtiyacı olduğunu belirtti.

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Çalımbay, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, ligde hafta sonu GZT Giresunspor ile zor bir karşılaşmaya çıkacaklarını bildirdi.Karşılaşmanın iki takım açısından da önemli olduğunu vurgulayan Çalımbay, "Bütün her şeyimizi ortaya koyacağız. Oradan puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz. Ligi iyi bir şekilde bitirmek için elimden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kulandı.

Çalımbay, milli maç arasını iyi şekilde değerlendirdiklerini belirterek, "Sakat oyuncularımız var, inşallah Giresunspor maçına yetişecekler. Max Gradel ve Fayçal Fajr dışında tüm oyuncularımız burada. Oradan puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz. Lig biraz zor ve karışık geçiyor. Hakem arkadaşları da tekrar geri alacaklar herhalde. Karma karışık şeyler var ama biz kendi adımıza ligi iyi bir şekilde bitirmek için elimden gelen her şeyi yapacağız." açıklamasında bulundu.

 "Türkiye Kupası'nda finale gitmek istiyoruz"
Süper Lig'de biraz daha rahat konumda olduklarını ve hedeflerinin Ziraat Türkiye Kupası olduğuna değinen Çalımbay, şunları kaydetti:

"Türkiye Kupası'nda finale gitmek istiyoruz. Onun için de tüm hazırlıklarımızı yapacağız. Takımımla gurur duyuyorum, iki senedir Avrupa'ya gidiyoruz, çok güzel işler yapıyoruz. Ligde en fazla maç yapan takımlardan birisiyiz. Herkesten önce lige başladık, sezonu çok erken açtık. Bunlara rağmen güzel şeyler yaptık. Ligde eksiklikler ve sakatlıklardan dolayı biraz sıkıntı yaşadık. Toparlandık ve kalan 8 maçı çok iyi şekilde tamamlamak için ne gerekiyorsa yapacağız. Oyuncularıma her zaman güvendim. Kupa maçı bizim için de Sivas için de çok önemli, iki maçı kazandığımız taktirde final oynayacağız. Bu da bizim için çok büyük mutluluk olacak."

"Burak Yılmaz keşke Milli Takımı bırakmasaydı"
FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off turunda Türkiye'nin Portekiz'e 3-1 yenilerek Dünya Kupası'na veda ettiğini anımsatan Çalımbay, "En çok üzüldüğüm nokta Burak Yılmaz'ın milli takımı bırakması, keşke devam etseydi. Fransa'da oynuyorsa Burak Yılmaz bence milli takımda da rahatlıkla oynar. Milli takıma çok şeyler verdi. Fransa'da takımı şampiyon olurken Burak en fazla katkıyı veren isimdi. Burak Yılmaz bulunmaz ve kaliteli bir oyuncu. İleride belki görüşülürse milli takıma döner. Bana göre milli takımın Burak Yılmaz'a ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

"Kerem Atakan Kesgin çok yetenekli oyuncu"
Çalımbay, Sivassporlu Kerem Atakan Kesgin'in ümit milli takıma çağrılmasıyla ilgili de değerlendirme yaparak, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Kerem Atakan Kesgin çok yetenekli ve iyi bir oyuncu ve daha da iyi olacak. İyi yerlere geleceğine eminim. Buraya ilk geldiğimizde Mert Hakan Yandaş çok az oynamıştı, maç sayısı çok azdı. Biz geldikten sonra bambaşka şekilde oynadı. Mert Hakan Yandaş'ın yaptıklarını Kerem Atakan Kesgin de yapabilir. O çok yetenekli ve gole giden bir oyuncu. Forvet arkası ve 8 numara oynayabiliyor, önü açık. Her şey kendine bağlı, 2 sene içinde çok iyi yerlere geleceğine inanıyorum."

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