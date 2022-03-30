4 il için uyarı geldi! Yarın başlıyor Cuma'ya kadar sürecek

Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı için yeni bir uyarı geldi. Eskişehir, Bursa, Bilecik ve Kütahya'da yaşayanlar aman dikkat! Görüş mesafesi azalabilir, çamur yağabilir. İşte yapılan açıklama...

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre söz konusu 4 ilde, 31 Mart Perşembe ve 1 Nisan Cuma günü Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı bekleniyor.

Açıklamada, toz taşınımı sebebiyle meydana gelebilecek görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, yağış ihtimali olan yerlerde ise çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.