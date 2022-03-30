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Kar kalınlığının 10 metreyi bulduğu Bahçesaray yolunda zorlu mücadele

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kar kalınlığının 10 metreyi bulduğu Bahçesaray yolunda zorlu mücadele

Van'da iki yıl önce 4-5 Şubat'ta düşen çığ dolayısıyla 42 kişinin hayatını kaybettiği ve düşen çığlar nedeniyle 33 gündür kapalı olan Van-Bahçesaray karayolunda yer yer 10 metreyi bulan karda zorlu mücadele devam ediyor.

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Van’da etkili olan olumsuz hava koşulları ve düşen çığlar nedeniyle 33 gündür kapalı olan Bahçesaray yolunda Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünde görevli 13 personel çığ tehlikesine rağmen çalışmalarını sürdürüyor.

Kar kalınlığının yer yer 10 metreyi bulduğu bölgede, çığ tehlikesine rağmen kontrollü şekilde açılan yol kardan tünelleri andırıyor.

Çığ kontrolü
Yürütülen yol açma çalışmaları sırasında ekipten görevli bir kişi ise çığ gelebileceği muhtemel noktaları kontrol ediyor. Kontrollü şekilde ilerleyen ekipler, en büyük korkularının ise çığ olduğunu belirtti. İki yıl önce 4-5 Şubat'ta düşen çığ dolayısıyla 42 kişinin hayatını kaybettiği facianın ardından daha dikkatli davranan ekipler, muhtemel risk döneminde ise çalışmalara ara veriyor.

“33 gündür Bahçesaray yolu kapalı”
İHA muhabirine konuşan ekip şefi Murat Yücel, 33 gündür kapalı olan yolda yeniden çalışma başlattıklarını belirterek, “33 gündür Bahçesaray yolu kapalıdır. 3 gündür havaların düzelmesiyle tekrar yol açma çalışmalarına başladık. Bir hafta içerisinde yolu açmayı planlıyoruz. Burada 13 kişilik ekiple yer yer 10 metreyi bulan karda çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.
Ekip şefi Yücel, Bahçesaray yolunun kapalı olduğu zamanlarda ise Bitlis'in Hizan ilçesindeki alternatif yol üzerinden ilçeye ulaşım sağlandığını sözlerine ekledi.

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