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Süleyman Soylu, Meral Akşener'in sözlerine tepki göstererek yeni lakap taktı

Süleyman Soylu, Meral Akşener'in sözlerine tepki göstererek yeni lakap taktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugünkü grup toplantısında polisler hakkındaki uygulamalar konusunda hükümeti eleştiren Meral Akşener'e tepki gösterdi. Akşener'in 15 Temmuz öncesi 'Başbakan olacağım' sözüne de gönderme yapan Bakan Soylu, "Zafiyet Hanım" lakabı taktı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meral Akşener'in grup toplantısındaki "Türkiye'nin müstakbel başbakanı olarak söz veriyorum: Kahraman Türk polisinin değerini, sadece şehit olduğunda bilen bu köhnemiş zihniyeti mutlaka değiştireceğiz." sözlerine tepki gösterdi. Soylu, "Türkiye'nin bugünkü huzur ortamında sadakat ve fedakarlıklarıyla katkısı büyük olan Emniyet Teşkilatımızı istismara, 15 Temmuz öncesi gibi kendisini müstakbel başbakan atayan Zafiyet Hanım da katılmış. Yapmak istediğin şey, bir FETÖ senaryosu" dedi.

İstismar kampanyasına zafiyet hanım katılmış
Bu açıklamalara tepki gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Akşener'e sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Soylu'nun açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye'nin bugünkü huzur ortamında sadakat ve fedakarlıklarıyla katkısı büyük olan Emniyet Teşkilatımızı istismar kampanyasına, 15 Temmuz öncesi gibi kendisini "müstakbel başbakan" atayan Zafiyet Hanım da katılmış! Polisimize; Cumhurbaşkanı aday adayı ve avanesi ile uyuşturucu taciri karalamasına, küçük ortağınız HDP tarafından "beyaz toros" suçlamasına ve FETÖ'cülerin alçak iftiralarına, meczupların saldırılarına ses çıkaramayan Akşener; anlıyorum ki, Gaziantep'teki kaptagonculardan kurtulamamış!

Akşener de Erdoğan'a lakap takmıştı

İYİ Parti Grup Toplantısında konuşan Meral Akşener Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'herşeyoloji profesörü' lakabı takarak "Biliyorsunuz, 'herşeyoloji' profesörü Sayın Erdoğan, her şeyden, 'bir kibrit kutusu' kadar anlar, ama kendini her şeyin uzmanı görür." demişti.

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