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Çok nadir görülen bir olay! Doğurduğu bebeği gören anne şaşkına döndü

Çok nadir görülen bir olay! Doğurduğu bebeği gören anne şaşkına döndü

Bir annenin doğumdan sonra 2 baş ve 3 kolla doğduğunu gördüğü bebeği, hastaneye kaldırıldı. Bebek, kontrol altında tutuluyor.

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Hindistan'da hamile bir kadın, 29 Mart'ta doğum yaptı. Dünyaya gelen bebeği görünce şaşkına dönen anne, hastaneye gitti. 2 baş ve 3 kolla doğan bebek için hastanede çalışma başlatıldı. Bebeklerin 2 baş ve 3 kolla doğmasının oldukça nadir meydana gelen bir olay olduğunu söyleyen doktorlar, tedbir amaçlı hastane yatışı verdi. Hastaneye yatırılan bebeğin bir süre kontrol altında tutulması gerektiği belirtildi.

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