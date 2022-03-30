Abramoviç Erdoğan'a neden teşekkür etti? Görüşmenin detaylarına ulaşıldı

İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakeresine katılan Rus iş insanı Roman Abramovich'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı kısa görüşme dikkat çekti. CNN TÜRK o görüşmenin detaylarına ulaştı.

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Rus iş insanı Roman Abramovich'in, Dolmabahçe'deki toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sohbeti gündemde. O fotoğrafta Abramovich'in Erdoğan'a teşekkür ettiği öğrenildi.

CNN TÜRK'ün edindiği bilgilere göre, Rus milyarder, savaşın çıkması ile birlikte ilk günden bu yana hemen devreye girdi ve müzakereci rolü üstlendi.

Taraflar arasında mekik dokudu

Putin ile de görüşen Abramovich, iki taraf arasında müzakerelere ev sahipliği yapan Türkiye ile de diyalogu geliştirmeye başladı. Sık sık Türk yetkililer ile temas kurdu.

Zehirlendiği iddiası doğru değil

Rus gizli servisinin Abramoviç'i zehirlediği iddiası ortaya atılmıştı. Ancak bunun doğru olmadığı ortaya çıktı.

Kiev'de kaldıkları evin önünde gaz bombası patladı ve etkilendi

Mart ayının ilk haftası Abramovich, Antalya Diplomasi Forumu öncesi Zelenskiy ile görüşmek üzere İstanbul'dan Kiev’e gitti. Zelenski ile görüştükten sonra kaldıkları evden ayrılırken gaz bombası patlaması sonucu Abramovich'in de aralarında olduğu 4 kişi bu gazdan etkilendi.

Türkiye'deki tedavisi gizli tutuldu

Gözlerde ve ciltte yanma hissi ile birlikte rahatsızlık veren gazdan etkilenenler hemen Ankara'ya geldi. Uçak Ankara'ya gece yarısı indi ve gazdan etkilenenler Ankara Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede özel bir bölümde tedavisi yapılan Abramovich'in ismi de hastane kayıtlarında gizli tutuldu. Tedavilerinin ardından sabah saatlerinde heyet İstanbul'a döndü.

Dışişleri yetkilileri başta olmak üzere Türk yetkililerle de sık sık temas halinde kaldı. Son olarak Dolmabahçe'deki müzakerelerde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın yanında görüldü.

Arabuluculuk ve kendisine yönelik misafirperverlik için teşekkür etti

Erdoğan ile kısa görüşmesinde de savaşın sonlanması için attığı adımlara ve Türkiye'nin kendisine yönelik misafirperverliğine teşekkür ettiği öğrenildi.