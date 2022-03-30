Kapısından mühendis olarak girdiği kurumu 40 yıl sonra bakan olarak ziyaret etti

O zaman 'burası Adana değil Ankara' dedim: TAMTEST'te çalıştığı döneme ilişkin anısını paylaşan Kirişci, şunları kaydetti: "Burada, sokağın başından Kızılay'a giden otobüsler vardı. Çok anormal bir soğuk var. Biz Adanalıların paltosu, botu olmaz. Kışla ilgili hazırlıklarımız olmaz. Ben de biraz hazırlıksız gelmişim. Oradan buraya yürürken kaşımın, kirpiklerimin ve bıyıklarımın soğuktan donduğunu fark ettim. Geldim, şu kaloriferin önüne bir şey damlıyor. O zaman 'burası Adana değil Ankara' dedim ve kendime bir palto aldım. Biz de bu odada o gün kendi imkanlarımızla hizmet etmeye çalıştık."