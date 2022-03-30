Suriyeliler genç kızı taciz etti iddiası Hatay'ı karıştırdı! 3 Suriyeli hastanelik oldu

HATAY’da bir genç kızı taciz ettiği iddiasıyla Suriyeliler saldırıya uğradı. Çıkan kavgada üç Suriyeli hastaneye kaldırıldı.

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Hatay’a bağlı Avsuyu’nda bir kadının taciz edildiği iddiaları ortalığı karıştırdı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “Antakya’da Suriyelilerin bir kızı taciz etmesi üzerine, kızın ailesininde aralarında bulunduğu halk Suriyeli ailenin evine/iş yerlerine saldırdı. Olay yerine güvenlik güçleri sevk edildi. 3 Suriyeli hastaneye sevk edildi. Suriyelileri vatanlarına yollayın. Yoksa olaylar büyüyecek.” dedi.



Tele 1’e konuşan Zafer Partisi Hatay İl Başkanı Adem Kaya "Bir kızı taciz ediyor. Kızın ailesi de gidip Suriyelileri uyarıyor. Evden çıkarmayınca da tartışmalar yaşanıyor. Orada olay çıkıyor. Suriyeli bir kişi ağır yaralı. 2 kişi de yaralı. Şu an jandarma güvenlik önlemi almış durumda." ifadelerini kullandı.