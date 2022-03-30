Kuruluş Osman Usta kimdir hain mi ajan mı gerçekte kim oynuyor?

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman bu akşam 88. yeni bölümü ile ekrana gelecek. Kuruluş Osman'a yeni gelen karakterlerden biri Osman Bey'in arkasından iş çeviren Usta oldu. Usta ile İbrahim Fakih adlı kişilerin aynı olduğu biliniyor. Peki ama Kuruluş Osman dizisinde Usta ajan mı, hain mi? Usta karakterini Murat Serezli oynuyor.

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Her çarşamba ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisi bu akşam 88. bölümü ile seyirciyle buluşacak. Kuruluş Osman dizisinin geçen bölümlerinde İbrahim Fakih karakteri dikkatleri üzerine çekmişti. Yayınlanan yeni bölümlerde İbrahim Fakih olarak bilinen karakterin Usta olduğu anlaşılıyor. Peki ama Murat Serezli kimdir?

Kuruluş Osman Usta kimdir?

Usta'nın bir ajan olduğu biliniyor. Usta ise Osman'a karşı İbrahim Fakih rolünü layıkıyla oynamaya devam eder. Nikola, Cornelia ve Barkın'la büyük bir şeytan üçgeni oluşturan Usta'nın ölüm defterindeki isim artık Oğuz'un Işığı Şeyh Edebalı'dır. Osman Bey bunca olanın karşısında bir de Cornelia'nın kumpasıyla Mari'yi öldürmekten suçlanan Gündüz Bey'in masumiyeti ispat etmek zorundadır. Gündüz Bey ve Ayşe Hatun'un akıbetleri ne olacaktır? Mari'nin ölümünden Gündüz Bey'i suçlayan Turgut Bey ve Kosses Osman Bey'in yanında durmaya devam edecekler midir?

Kuruluş Osman 88. bölümünde neler olacak: Osman Bey, kıyasıya çarpıştığı maskeli düşmanını elinden kaçırır. Buna Barkın sebep olur. Osman Bey Barkın'a karşı nasıl bir tavır alacaktır? Söğüt'teki patlama da ağır yaralanan Şeyh Edebalı ayrıca zehirlenmiştir. Edebalı'yı iyileştirmek için çareler aranmaktadır. Bir yandan da bunu kim yaptı sorusu dolaşır ortalıkta. Bala Hatun Cornelia ve Zehra'yı çağırtır. Usta'nın emriyle Edebalı'yı zehirleyen Cornelia açığa çıkacak mıdır? Edebalı şifasını bulacak mıdır?

Karanlık güçlerin yeni hedefi Selcan Hatun

Karanlıktaki düşmanlarını açık etmek için Osman Bey, Gündüz Bey ve Ayşe Hatun üzerinden büyük bir oyun kurmuştur. Herkes Turgut Bey ve Kosses'in, Osman Bey'e düşman olduğuna inanmaktadır. Usta ve Nikola bu düşmanlığı kendi lehine çevirmek için nasıl hamleler yapacaklardır? Bu düşmanlık Barkın'ı hataya sürükleyecek midir? Karanlık güçlerin yeni hedefi Selcan Hatun'dur. Kayı Obasının bacı beyi olan Selcan Hatun şehit mi edilecektir?