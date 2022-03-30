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Savcılıktan 'Ekrem İmamoğlu'na suikast yapılacak' ihbarına takipsizlik

Savcılıktan 'Ekrem İmamoğlu'na suikast yapılacak' ihbarına takipsizlik

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı, Danıştay cinayeti hükümlülerinden Osman Yıldırım'ın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na suikast planlandığı ihbarıyla ilgili olarak “icrai hareket kapsamında veyahut teşebbüs aşamasında kalabilecek nitelikte cezalandırılmayı gerektirir bir eyleme rastlanılmadığı” gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi.

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Danıştay cinayeti hükümlüsü Osman Yıldırım, cezaevinden bir mektupla İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik bir suikast ihbarında bulunmuştu. İmamoğlu’nun avukatlarından Kemal Polat da söz konusu ihbar mektubuyla birlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın takipsizlik kararı vererek dosyayı kapattığı öğrenildi. Başsavcılığın, sulh ceza hakimliğine itiraz yolu açık olarak verdiği takipsizlik kararı şöyle:

"Müşteki vekilinin şikayetine binaen atılı olan suçlara ilişkin olarak başlatılan soruşturma kapsamında; Müşteki vekilinin şikayetinde Esin Osman Yıldırım isimli şahsın göndermiş olduğu mektupta müştekiyi kastederek ‘pimi çekilmiş bir el bombası atılarak’ suikast yapılacağını belirttiği bu nedenle müştekinin can güvenliğinin olmadığını beyan ederek şikayetçi olduğu olaya ilişkin olarak, Müşteki vekilinin şikayeti incelendiğinde atılı olan suçların oluşabilmesi için suçun icrai hareketlerine başlanılmış olması veyahut teşebbüs aşamasında kalması gerekeceği somut olayda ise icrai hareket kapsamında veyahut teşebbüs aşamasında kalabilecek nitelikte cezalandırılmayı gerektirir bir eyleme rastlanılmadığından atılı olan suçların yasal unsurlarının oluşmadığı tüm soruşturma evrağı kapsamından anlaşılmakla; Şüphelinin üzerine atılı olan suçlardan yukarıda belirtilen gerekçelerle kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi."

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