Ticaret Bakanlığı açıkladı: Katar'a küçükbaş hayvan gönderildi mi? Kırmızı et sıkıntısına yol açtığı iddiası

Kırmızı et fiyatlarında kesilecek hayvan kalmadığı için artışa da yol açtığı iddia edilen Katar'a hayvan gönderildiği konusunda Ticaret Bakanlığı'ndan son dakika açıklama geldi.

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Ticaret Bakanlığı, Katar'a 2.5 milyon küçükbaş canlı hayvan ihracatı yapıldığına ilişkin iddiaları yalanladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "2021 yılı Kasım-Aralık döneminde Katar’a gerçekleştirilen küçükbaş hayvan ihracatı miktar bazında 22 bin 600’dür. 2022 yılı Ocak ve Şubat ayları içerisinde ise Katar’a 22 bin 575 küçükbaş hayvan ihracatı gerçekleştirilmiştir." denildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;

"Bazı yazılı ve görsel basın yayın organlarında Katar’a 2,5 milyon küçükbaş hayvan ihracatı yapıldığı yönünde haberler yer almıştır.

2021 yılı Kasım-Aralık döneminde Katar’a gerçekleştirilen küçükbaş hayvan ihracatı miktar bazında 22 bin 600’dür. 2022 yılı Ocak ve Şubat ayları içerisinde ise Katar’a 22 bin 575 küçükbaş hayvan ihracatı gerçekleştirilmiştir. 2022 yılı Mart ayında Katar’a 9 bin 850 küçükbaş hayvan ihracatı yapılmıştır.

Bakanlığımız verilerine göre, 2020 yılında toplam 155.736 küçükbaş hayvan ihracatı gerçekleştirilmiştir. Katar’a 2020 yılında gerçekleştirilen küçükbaş hayvan ihracatı miktar bazında 72.005’tir.

2021 yılında ise toplam 264.216 küçükbaş hayvan ihracatı gerçekleştirilmiştir. Katar’a 2021 yılında gerçekleştirilen küçükbaş hayvan ihracatı ise miktar bazında 96.797’dir.

Bununla birlikte, 18 Mart 2022 tarihi itibarıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından canlı büyük ve küçükbaş hayvan ihracatına ilişkin sertifikasyon işlemleri durdurulmuş bulunmaktadır.

Dolayısıyla, Katar’a 2,5 milyon küçükbaş canlı hayvan ihracatı yapıldığına ilişkin medyada yer alan iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamakta olup, konu hakkında kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına Bakanlığımız tarafından yapılan bildirimlere itibar edilmesi noktasında hassasiyet gösterilmesi önem arz etmektedir.