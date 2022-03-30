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ABD'de anketlerde Trump Biden'ı da Harris'i de geçiyor

ABD'de anketlerde Trump Biden'ı da Harris'i de geçiyor

ABD'de Harvard CAPS-Harris tarafından yapılan son anket, ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın anketlerde rakipleri Joe Biden ve Kamala Harris'in önünde olduğunu ortaya koydu.

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ABD’de Harvard CAPS-Harris tarafından yapılan yeni bir anket, ABD’nin Eski Başkanı Donald Trump’ın popülerliğini yeniden kazandığını ve aldığı oy oranıyla ABD Başkanı Joe Biden’ı geçtiğini ortaya koydu.

Harvard CAPS-Harris tarafından yapılan ankete göre, 2024’teki başkanlık seçimleri bugün yapılsaydı, ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, Biden’a 6 puan fark atarken, Başkan Yardımcısı Kama Harris’i de 11 puanla geçiyor.

Seçmenlerin yüzde 12'si kararsız
ABD merkezli The Hill yayın kuruluşu tarafından yayımlanan ankete katılanların yüzde 47’si bir dahaki seçimlerde Trump’a oy vereceğini belirtirken, Biden’ı destekleyenlerin oranı yüzde 41’de kaldı. Seçmenlerin yüzde 12’si ise kararsız olduğunu söyledi.

Başkan yardımcısı Kamala Harris ise Biden’a göre daha geride kaldı ve Trump’tan yüzde 11 oranında eksik oy aldı.

Demokratlar da geride kaldı
ABD Başkanı Biden, daha önce yaptığı açıklamalarda, 2024 yılında aday olacağını açıkça söylemişti. Ancak Trump, Biden’ın bu sözlerini ti’ye almıştı.

ABD kamuoyunda, Biden’ın 2024 yılında aday olmaması halinde güçlü müttefiği ve yardımcısı Harris’i aday yapabileceği uzun süredir konuşuluyor. Ancak hem arka arkaya çıkan anket sonuçları hem de ‘popülaritesindeki eksiklik’ nedeniyle Demokrat Parti’den durumu eleştirenler ve karşı çıkanlar bulunuyor.

Daha önce de yapılan anketlerde Trump’ın Biden’dan daha fazla oy aldığı belirlenmişti.

Pazar günü yayınlanan yakın tarihli bir NBC anketi, Cumhuriyetçilerin yaklaşan yarışlarda Demokratlara göre hafif bir üstünlüğü olduğunu da ortaya koydu. Cumhuriyetçilerin yüzde 46 ile Demokratların yüzde 44’lük oranını geride bıraktığı bildirildi.

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