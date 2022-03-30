Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım ameliyat oldu! Ali Koç detayı dikkat çekti

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, bugün bıçak altına yattı. Bypass ameliyatı olan Yıldırım'ın, Ali Koç'un sahibi olduğu hastanede ameliyat olması dikkat çekti.

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Snob Magazin'in özel haberine göre; Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'dan kötü haber geldi. Yıldırım, bugün özel bir hastanede bypass ameliyatı oldu. Ameliyatı iyi geçen Aziz Yıldırım'ın yakın zamanda taburcu olacağı öğrenildi.

Son dönemde yaptığı basın toplantısıyla dikkat çeken Aziz Yıldırım'ın sürekli göndermede bulunduğu Fenerbahçe'nin başkanı Ali Koç'un sahibi olduğu hastanede ameliyat olması dikkat çekti.

Aziz Yıldırım'ın kardeşi Ali Yıldırım ile Fenerbahçe eski yöneticilerinden İlhan Ekşioğlu, Aziz Yıldırım'ı hastanede ziyaret etti.