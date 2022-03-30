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Ramazan'da sahur sofraları da zamlandı

Ramazan'da sahur sofraları da zamlandı

Sahur sofralarında tercih edilen süt ürünleri, zeytin, yumurta gibi kahvaltılıklar geçtiğimiz yıla göre ikiye katlandı.

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Koronavirüs pandemisi nedeniyle bozulan ekonomik durum sebebiyle iki yıldır Ramazan'a hızlı zamla giren gıda fiyatları bu yıl ikiye katlandı.

Ramazan ayı pide, süt ürünleri kırmızı et zamlarıyla başladı. Sahur sofralarında tok tutuğu için genelde kahvaltılıklar tercih ediliyor. Ancak tüm kahvaltılık ürünler alınırsa hesap kabarıyor. Çünkü son bir yılda her bir ürüne zam üstüne zam geldi. 4 kişilik bir ailenin 1 aylık sahur sofrasının maliyeti geçen yıl bin liraydı. Bu sene iki bin lira oldu.

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