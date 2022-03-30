'Sağlığınıza dikkat edin' diyen Dinçer Güner'den kötü haber! Son durumunu açıkladı
Astroloji uzmanı Dinçer Güner koronavirüse yakalandığını duyurdu.Abone ol
Astroloji uzmanı Dinçer Güner hafta sonu yazdığı burç yorumlarında "Kendi kabuğuna çekilme haftası! Sağlığınıza ekstra özen gösterin, ruhunuza iyi gelecek konulara yönelin." uyarısında bulunmuştu. Sosyal medya hesabından Güner bugün covid-19'a yakalandığını duyurdu. Güner paylaşımında "Selam Kovit pozitifim Sabah epey geç kalktım Gece ateşlendim, uyuyamadım bla bla. Tüyo yazamadım bugün sorry..." ifadelerini kullandı.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Bugün 19:22'ye aman dikkat! 'Boşlukta olacak' diyen Dinçer Güner Hande Kazanova'dan burç yorumları...