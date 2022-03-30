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'Sağlığınıza dikkat edin' diyen Dinçer Güner'den kötü haber! Son durumunu açıkladı

'Sağlığınıza dikkat edin' diyen Dinçer Güner'den kötü haber! Son durumunu açıkladı

Astroloji uzmanı Dinçer Güner koronavirüse yakalandığını duyurdu.

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Astroloji uzmanı Dinçer Güner hafta sonu yazdığı burç yorumlarında "Kendi kabuğuna çekilme haftası! Sağlığınıza ekstra özen gösterin, ruhunuza iyi gelecek konulara yönelin." uyarısında bulunmuştu. Sosyal medya hesabından Güner bugün covid-19'a yakalandığını duyurdu. Güner paylaşımında "Selam Kovit pozitifim Sabah epey geç kalktım Gece ateşlendim, uyuyamadım bla bla. Tüyo yazamadım bugün sorry..." ifadelerini kullandı.

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Bugün 19:22'ye aman dikkat! 'Boşlukta olacak' diyen Dinçer Güner Hande Kazanova'dan burç yorumları...
Foto Galeri Bugün 19:22'ye aman dikkat! 'Boşlukta olacak' diyen Dinçer Güner Hande Kazanova'dan burç yorumları... Galeriye Gözat
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