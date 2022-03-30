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Usta oyuncu Paul Herman hayatını kaybetti! Acı detay ortaya çıktı

Usta oyuncu Paul Herman hayatını kaybetti! Acı detay ortaya çıktı

Sopranos ile yıldızı parlayan Paul Herman, 76 yaşında hayatını kaybetti. Usta ismin doğum gününde öldüğü ortaya çıktı.

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Goodfellas ve The Irishman gibi gangster filmleriyle ünlenen Paul Herman, 29 Mart’ta hayatını kaybetti. 76 yaşındaki oyuncunun ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı. Oyuncu en çok ikonik Amerikan suç draması televizyon dizisi The Sopranos’ta Beansie Gaeta rolüyle tanınıyordu.

Ölümü, HBO suç dramasında Christopher Moltisanti’yi oynayan Michael Imperioli tarafından doğrulandı. Imperioli, Instagram’da “Arkadaşımız ve meslektaşımız Paul Herman vefat etti. Paulie harika bir adamdı. Birinci sınıf bir hikaye anlatıcısı ve öykücü ve müthiş bir aktör… Goodfellas, Once Upon a Time in America, The Irishman ve tabii ki The Sopranos öne çıkanlardan bazıları. Paulie son birkaç yıldır benden uzakta yaşıyordu ve o bizi terk etmeden önce birlikte biraz zaman geçirdiğimiz için memnunum. Onu özleyeceğim.” ifadelerini kullandı.

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