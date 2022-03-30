Gülşen'i de solladı Aynur Aydın 'popo' dekolteli eteğiyle sosyal medyayı yıktı geçti

Sık sık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren ve son şarksıına çektiği +18 'fetiş' kliple gündemden düşmeyen şarkıcı Aynur Aydın, Sakarya konserinde iddialı bir kıyafet tercih etti. Göbeğini açık bırakan bir kazak giyen şarkıcı, altına da kalçasının yarısını kapatan süper mini bir etek giydi.