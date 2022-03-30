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Gülşen'i de solladı Aynur Aydın 'popo' dekolteli eteğiyle sosyal medyayı yıktı geçti

Gülşen'i de solladı Aynur Aydın 'popo' dekolteli eteğiyle sosyal medyayı yıktı geçti

Aynur Aydın, kalçasının yarısını kapatan sahne kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çekti!

Gülşen'i de solladı Aynur Aydın 'popo' dekolteli eteğiyle sosyal medyayı yıktı geçti

Sık sık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren ve son şarksıına çektiği +18 'fetiş' kliple gündemden düşmeyen şarkıcı Aynur Aydın, Sakarya konserinde iddialı bir kıyafet tercih etti. Göbeğini açık bırakan bir kazak giyen şarkıcı, altına da kalçasının yarısını kapatan süper mini bir etek giydi.

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Gülşen'i de solladı Aynur Aydın 'popo' dekolteli eteğiyle sosyal medyayı yıktı geçti

Son dönemde şarkıcı Gülşen'in cesur dekolteleriyle beraber yükselişe geçen dekolte trendine Aynur Aydın da uydu.

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Gülşen'i de solladı Aynur Aydın 'popo' dekolteli eteğiyle sosyal medyayı yıktı geçti

Sosyal medya hesabından iç çamaşırlarıyla ilgili yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Aynur Aydın, cesur tercihleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. 

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Gülşen'i de solladı Aynur Aydın 'popo' dekolteli eteğiyle sosyal medyayı yıktı geçti

Şarkıcı, bu sefer de sahne kıyafetiyle gündeme geldi.

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