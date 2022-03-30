Ukrayna'daki savaştan kim sorumlu? Anket sonuçları şaşırttı

MetroPOLL araştırma şirketinin anketine göre savaştan ABD ve NATO'yu sorumlu tutanlar yüzde 48 olurken Rusya'nın sorumlu olduğunu düşünenler yüzde 33'te kaldı.

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RUSYA'nın Ukrayna topraklarına girmesinin üzerinden geçen 35 günlük zaman süresince binlerce insan hayatını kaybetti, milyonlarca insan da mülteci konumuna düştü.

Küresel anlamda ekonomi, enerji ve ham madde alanlarında kriz yaşanmasına neden olan çatışmalar, nükleer savaş endişelerini de beraberinde getirdi.

Tüm bu gelişmelerden sonra aradan geçen zaman içinde kimileri yaşananlardan Rusya'nın saldırgan politikalarını sorumlu tutarken kimileri de ABD ve NATO'nun Ukrayna'yı savaşa sürüklediği gerekçesiyle Batı'yı eleştirdi.

"Ukrayna'daki durumdan kim sorumlu?"

MetroPOLL araştırma şirketi halka Ukrayna'daki savaşın müsebbibini sordu. "Ukrayna'da yaşanan durumdan kimi sorumlu tutuyorsunuz?" sorusuna cevap veren katılımcıların yüzde 48,3'üne göre sorumlu ABD ve NATO oldu.

33,7'lik kesim ise yaşananlara Rusya'nın neden olduğunu belirtti, Ukrayna'yı sorumlu tutanların sayısı 7,5 olurken yüzde 8'lik kısım fikir beyan etmedi.