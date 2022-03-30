Ukrayna'dan flaş açıklama! Putin ve Zelenski yakında görüşebilir İstanbul sonrası iyimser bir izlenim var

RUSYA-Ukrayna savaşı 35. gününde devam ederken Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Podolyak'tan flaş açıklama geldi. Podolyak, Rusya ile Ukrayna devlet başkanlarının yakında görüşebileceğini söyledi. Podolyak, olası görüşmenin tarihine ilişkin bilgi vermekten ise kaçındı.

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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, düzenlediği basın toplantısında iki devlet başkanının yakın zamanda görüşebileceğini belirterek, “Sunmakta olduğumuz belge paketi geliştirildi ve teklifler Rusya tarafına iletildi. Prensipte devlet başkanlarının görüşmesine hazırlanmaya başlanabileceğini söylüyorlar. Bu nedenle galiba yakın gelecekte liderlerin görüşmesinin gerçekleşeceği şeklinde bir anlayışa varabiliriz” dedi.

'Zaman vermekten kaçındı'

Görüşmenin tam olarak ne zaman gerçekleştirileceğini söylemenin ‘imkansız’ olduğunu belirten Podolyak, “Zira Rusların tekliflerimizi incelemeleri, bunlara bir ön yanıt vermeleri gerekiyor” açıklamasını yaptı. Paketteki kilit önem taşıyan belgenin güvenlik garantilerine ilişkin anlaşma olduğunu kaydeden Podolyak, bu anlaşmayla ilgili, “Savaş ve barışla ilgili meseleleri çözecek, anlaşmada Andrey Yermak’ın görüşmeler yürüttüğü, daha önce açıklanmış ülkeler yer alıyor” dedi.

'İstanbul sonrası iyimser bir izlenim var'

İstanbul’daki görüşmelerin ardından iyimser bir izlenimi olduğunu da vurgulayan Podolyak’a göre, güvenlikle ilgili anlaşma açık olacak ve isteyen herkes anlaşmaya katılabilecek. Şu anda çalışma grupları çevrimiçi olarak tarafların konuyla ilgili tutumlarını açıklıyor ve netleştiriyor.

Podolyak, Ukrayna’nın tarafsızlığına karşılık olarak teklif edilen güvenlik garantisi sisteminin, Rus birlikleri çekildikten sonra ülkede referanduma sunulacağını söyledi.