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Karabük'te babasına ulaşamadı! Polis eve gidince gerçek ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Karabük'te babasına ulaşamadı! Polis eve gidince gerçek ortaya çıktı

KARABÜK’te yaşayan babasına ulaşamayınca, eve giden polis çilingir yardımı ile girdiği evde yaşlı adamın cansız bedenini buldu.

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Edinilen bilgiye göre olay 5000 Evler Bahçelievler Mahallesi 13. Sokakta meydana geldi. Samsun’da yaşayan bir kişi 3 gündür babasına ulaşamayınca önce komşularını aradı. Komşuları da babasını görmediğini söyleyince, şahıs bu kez Karabük Emniyet Müdürlüğü’ne ulaşarak babasından haber alamadığı bilgisini paylaştı. Bunun üzerine bahse konu adrese giden polis ekipleri kapıyı çalmasına ve cama vurmalarına rağmen evden ses gelmeyince çilingirden yardım istedi.

Olay yerine gelen çilingir yardımı ile kapının açılmasıyla eve giren polis ekipleri Cemal Yıldırım’ın odada hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede Yıldırım’ın hayatını kaybettiği belirledi. Polis ekiplerinin evde yaptıkları inceleme ve çalışmaların ardından Yıldırım’ın cenazesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, yaşlı adamın rahatsız olduğu ve sağlık sorunlarının bulunduğu kaydedildi.

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