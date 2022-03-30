Kuruluş Osman Cornelia tarihte kimdir nasıl öldü kim oynuyor?

ATV'nin tarih kokan dizisi Kuruluş Osman bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek. Diziye yeni katılan karakterden biri de Cornelia oldu. Melis Gürhan 'ın oynadığı Cornelia tarihte kimdir, nasıl öldü soruları merak konusu oldu. Peki Melis Gürhan kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı?

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Her çarşamba ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Cornelia karakterini canlandıran Melis Gürhan en çok aranan isimlerden biri. Tarihteki gerçek karakterlerin yanında kimi zaman da senaryo gereği kadroya dahil edilen karakterler sık sık araştırma konusu olan Kuruluş Osman'da, Cornelia'nın gerçek adı ve yaşam öyküsü merak konusu. Peki, Kuruluş Osman Cornelia kimdir, hangi oyuncu? Kuruluş Osman Cornelia kim oynuyor?

Melis Gürhan 30 Temmuz 1994 yılında Adana’da dünyaya geldi. Eğitim hayatına Adana’da başladı. Liseyi tamamladıktan sonra üniversite eğitimine Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro ve Oyunculuk Bölümünde devam etti.

Oyunculuk kariyerine tiyatro ve dizi sektöründe başlayan Melis Gürhan kameraların karşısında ilk defa 2012 yılında “Dila Hanım” adlı dizide “Azime” karakterine hayat vererek başladı. Daha sonra pek çok tiyatro oyuncunda rol aldı. 2018 yılında “Avlu” dizisinde “Özge” olarak sevenlerinin karşısına çıkan Melis Gürhan 2020 yılında “Mucize Doktor” dizisinde “Duygu” rolüne hayat veren isim oldu.

Melis Gürhan'ın oynadığı tiyatro oyunları

Töre

Eski Fotoğraflar

Machbect

Hepsi Oğlumdu

Roberto Zucco

Melis Gürhan'ın oynadığı diziler

2021 Kuruluş Osman (Cornelia)

2020 Mucize Doktor (Duygu)

2018 Avlu (Özge)

2012 Dila Hanım (Azime)

Kuruluş Osman 88. bölümünde neler olacak: Osman Bey, kıyasıya çarpıştığı maskeli düşmanını elinden kaçırır. Buna Barkın sebep olur. Osman Bey Barkın'a karşı nasıl bir tavır alacaktır? Söğüt'teki patlama da ağır yaralanan Şeyh Edebalı ayrıca zehirlenmiştir. Edebalı'yı iyileştirmek için çareler aranmaktadır. Bir yandan da bunu kim yaptı sorusu dolaşır ortalıkta. Bala Hatun Cornelia ve Zehra'yı çağırtır. Usta'nın emriyle Edebalı'yı zehirleyen Cornelia açığa çıkacak mıdır? Edebalı şifasını bulacak mıdır?

Karanlık güçlerin yeni hedefi Selcan Hatun

Karanlıktaki düşmanlarını açık etmek için Osman Bey, Gündüz Bey ve Ayşe Hatun üzerinden büyük bir oyun kurmuştur. Herkes Turgut Bey ve Kosses'in, Osman Bey'e düşman olduğuna inanmaktadır. Usta ve Nikola bu düşmanlığı kendi lehine çevirmek için nasıl hamleler yapacaklardır? Bu düşmanlık Barkın'ı hataya sürükleyecek midir? Karanlık güçlerin yeni hedefi Selcan Hatun'dur. Kayı Obasının bacı beyi olan Selcan Hatun şehit mi edilecektir?