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Adana'da ölüm yürüyüş yaparken geldi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Adana'da ölüm yürüyüş yaparken geldi

ADANA'nın Kozan ilçesinde yürüyüş yaparken fenalaşan yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgilere göre, 100. Yıl Ormanı yanında yanındaki kadınla yürüyüş yapan Aziz Tatlı (60) aniden fenalaştı. Kadının çevredekilerden yardım istemesi üzerine olay yerine ambulans istendi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tatlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Tatlı'nın cansız bedeni Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tatlı'nın yanında bulunan kadın ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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