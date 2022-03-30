Köpek saldırısına uğrayan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İNGİLTERE'de pazartesi günü köpeğin saldırısına uğrayan 2 yaşındaki erkek çocuğun bu sabah hayatını kaybettiği bildirildi.

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West Mercia Polis Teşkilatında Başkomiser Rebecca Love, yaptığı açıklamada, pazartesi Worcestershire'da köpek tarafından ısırılan 2 yaşındaki bir çocuğun bu sabah yaşamını yitirdiğini belirtti.

Çocuğun tıbbı tedaviye rağmen aldığı yaralanma sonucu hayatını kaybettiğini söyleyen Love, bunun trajik bir olay olduğunu ve soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

Love, 2 yaşındaki çocuğa saldıran köpek ve aynı adresteki diğer 2 köpeğin cinsini henüz teyit edemediklerini ancak ülkede yasa gereği "yasaklı köpekler" listesinde olduklarına inanmadıklarını dile getirdi.