En iyi 23 Türk yemeğini seçtiler! Övgüler yağdı: Türkler şarkılar bile...
ABD'li yayıncı kuruluş CNN, en iyi 23 Türk yemeğini seçti. Listeyi bir Türk hazırlasa bu kadar isabetli olurdu.
Türk mutfağının zenginliği tüm dünyanın ilgisini çekiyor. ABD merkezli yayıncı kuruluş CNN, Türkiye'de kebaptan daha fazlası olduğunu belirterek 23 en iyi Türk yemeğini seçti. Türk yemeklerinin lezzetli taze malzemelere, baharattan daha çok güvendiği vurgulandı.
Listede yer alan, "Aslında Türkler yemeklerini o kadar çok seviyorlar ki, onun hakkında şarkılar bile yazıyorlar" ifadesi dikkat çekti. Kebap için ise 'buzdağının sadece görünen kısmı' denildi.
İşte Amerikalılara göre en iyi 23 Türk yemeği... Şimdiden belirtelim kesinlikle iştahınız kabaracak...
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