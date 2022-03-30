En iyi 23 Türk yemeğini seçtiler! Övgüler yağdı: Türkler şarkılar bile...

Listede yer alan, "Aslında Türkler yemeklerini o kadar çok seviyorlar ki, onun hakkında şarkılar bile yazıyorlar" ifadesi dikkat çekti. Kebap için ise 'buzdağının sadece görünen kısmı' denildi.

İşte Amerikalılara göre en iyi 23 Türk yemeği... Şimdiden belirtelim kesinlikle iştahınız kabaracak...