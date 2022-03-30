Dünya bu görüntüleri konuşuyor! El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele resti çekti

EL SALVADOR'u saran şiddet dalgası ile ilgili hükümet, olağanüstü hal (OHAL) kararı verirken Cumhurbaşkanı Nayib Bukele de şaşırtıcı bir yönteme başvurdu ve hapiste tutuklu bulunan hükümlüleri adres gösterdi.

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ORTA AMERİKA ülkesi El Salvador, dünyada en yüksek cinayet oranlarına sahip ülkelerden biri. Ülkede işlenen cinayetlerin büyük çoğunluğu çeteler arası çatışmalardan kaynaklanıyor.

El Salvador'da şiddet o kadar yaygın ki sadece cuma gününden bu yana 87 kişinin öldürüldüğü bildirildi. Polis, ülkenin en büyük iki çetesi olan Mara Salvatrucha veya MS-13'ün cinayetlerden sorumlu olduğunu belirterek beş çete liderini yakaladı. Hükümet, şiddet olaylarıyla mücadele edebilmek için pazar günü olağanüstü hal (OHAL) ilan etti ve polise ülke genelinde kurulan kontrol noktaları ile ekstra durdurma ve arama yetkisi verdi.

"Öldürmeyi bırakın yoksa bedelini onlar öder"

Ülkesini saran ve her gün artış gösteren şiddet dalgası ile mücadele etmeye çalışan El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele, tüm dünyayı şaşkına çeviren bir açıklama yaptı. Bukele, hem tutuklu bulunan hem de hala serbest olan çete üyelerine sert bir ültimatom verdi. Nayib Bukele, paylaştığı bir mesajda gardiyanların cezaevinde tutuklu bulunan hükümlüleri yarı çıplak sürükleyip bahçede koşmaya zorladığı bir fotoğrafı kullanarak, "Öldürmeyi bırakın yoksa bedelini onlar öder" dedi.

60 pandilleros en 24 horas, solamente en Usulután. Datos consolidados en la noche.



Y ninguno saldrá libre.



Seguimos…#GuerraContraPandillas https://t.co/iatjM99aS2 — Nayib Bukele (@nayibbukele) March 29, 2022

Cumhurbaşkanı Bukele'nin paylaştığı görüntülerde elleri kelepçeli, üstlerinde sadece iç çamaşırı olan ve zorlukla yürüyen erkek mahkumlar görülüyor. Mahkumların başında kar maskeli, silahlı gardiyanlar ve çevik kuvvet polisleri dikkat çekiyor.

"Artık güneş yüzü göremeyecekler"

Hapsedilen çete üyelerinin hücrelerine kalıcı olarak kapatılması gibi katı önlemler alındığını belirten Bukele, "Son günlerde tutuklanan bin kişi dışında elimizde 16 bin tutuklu erkek var. Her şeylerine el koyduk, yemeklerini de karneye bağladık. Artık güneşi göremeyecekler" dedi.