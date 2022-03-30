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Kanalizasyondan çıkartıldı sözleri ile pes dedirtti! "Yüzmek için girmiştim"

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kanalizasyondan çıkartıldı sözleri ile pes dedirtti! "Yüzmek için girmiştim"

ANTALYA’da hırsızlık ihbarı sonrasında kanalizasyondan çıkarılan ve polis ekipleri tarafından gözaltına alınan yaşlı adamın, “Kanalizasyona yüzmeye girdim. Boğuluyordum, çıktım.” sözleri ise şaşkınlık yarattı.

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Cadde üzerinde bulunan üst geçide ait kabloların 2 kişi tarafından alındığını ve şahısların kanalizasyona girdiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye itfaiye ve polis ekipleri geldi. Ekipler kanalizasyonun içerisinde bulunan Dursun Akis'i (60) dışarı çıkardı. Üzeri çamurlu yaşlı adam polis ekipleri tarafından kelepçe takılarak gözaltına alındı.

İçeride bir kişinin olabileceği ihtimaline karşı ise itfaiye ve polis ekipleri kanalizasyonun içerisine girerek arama yaptı. Yapılan aramada bir şahsa ya da çalınan malzemeye rastlanmadı. Gözaltına alınan şahıs ise karakola götürüldü.

“Kanalizasyona yüzmeye girdim”
Şahsın, “Eksik kalmayın çekin. Kanalizasyona yüzmeye girdim. Boğuluyordum, çıktım. Mesele susuz yerde yüzmek. Suda herkes yüzer” sözleri ise şaşkınlık oluşturdu.

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