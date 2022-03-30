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Ayta Sözeri gerçek adı nedir yaşı kaç? Ayta Sözeri evli mi gençliği nasıldı?

Ayta Sözeri gerçek adı nedir yaşı kaç? Ayta Sözeri evli mi gençliği nasıldı?

SEvilen şarkılarının yanı sıra oyunculuğu ile de beğeni toplayan Ayta Sözeri bu akşam İbo Show'un konuklarından biri olacak. Son olarak Kırmızı Oda'da Keklik karakteri ile ekrana gelen Ayta Sözeri 45 yaşında ve aslen Almanya doğumlu. Cinsiyet kimliğini açıklayınca aile tarafından kovulan Ayta Sözeri evli mi? Ayta Sözeri erkek mi kadın mı sorularına çok sık maruz kaldığını söyleyen Ayta Sözeri'nin gençliği nasıldı?

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Son olarak Kırmızı Oda'da Keklik karakterine hayat veren hem oyuncu hem de şarkıcı olan renkli isim Ayta Sözeri bu akşam İbo Show'un konuklarından biri olacak. Kendine has tarzı ile şarkılara farklı bir yorum katan Ayta Sözeri'nin hayatı da merak konusu oldu. Aslen Almanya doğumlu olan Ayta Sözeri 45 yaşında. Ailesiyle birlikte yaşayan Ayta Sözeri, cinsiyet kimliğini ailesine açıklayınca evden kovulduğunu anlatmış ve hayat hikayesi ile ilgi çekmişti.  

Ailem beni evden kovdu: 

Ayta Sözeri Gör Beni programında kendisine dair ilk defa duyulmamışları anlatmıştı...

Ayta Sözeri Armağan Çağlayan için ablasına dair özel açıklamalarda bulundu. Kendisi, cinsiyet kimliği hakkında ilk açıklama yaptığında ailesi tarafından evden kovulduğunu ve bunu oldukça normal bulduğunu söyledi. Karşılaşılan bu farklı durumda nasıl hareket edebileceğini bilmediklerinden kaynaklandığını dile getirdi.

Bununla birlikte bir programda ablasıyla konuşmadığını dile getirince, ablasının kendisine ulaştığını ve artık görüşmeye da başladıklarını belirtti.

İnsanların bakış açısını değiştirdim: 

Homofobik insanlar tarafından zaman zaman ayrımcılığa uğradığını dile getiren Sözeri, ünlü olmanın da bazı durumlara engel olamadığını söyledi. Kadınların yaşadığı tüm sıkıntıları yaşadığını söylerken bununla birlikte kimi insanların hayatında değişiminde etkili olduğunu vurguladı.

İnsanların hayatındaki değişimine etkisi için şunları söyledi:

Çok nadir böyle mesajlar alıyorum. Homofobik, transfobik olduğunu söyleyen insanların ‘’Sizinle bakış açım değişti. Sizin sayenizde tekrar araştırıp kendimi sorguladım ve çok teşekkür ederim bakış açımı değiştirdiniz’’ diye mesajlar alıyorum.

Ayta Sözeri kimdir: Ayta Sözeri, 31 Mart 1976'da Batı Almanya'da doğdu. Anne tarafından Çerkes asıllıdır. 1982'de ailesiyle İzmir'e yerleşti ve 20'li yaşlarında cinsiyet değiştirme ameliyatı oldu. Ege Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu ve Dokuz Eylül Üniversitesi Türk Sanat Müziği korosunda Türk müziği eğitimi aldı. Daha sonra aralarında Sezen Aksu'nun da bulunduğu sanatçılara konserlerinde geri vokallik yaparak hayatını kazanmaya başladı.

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