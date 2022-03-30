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Özhaseki'den AK Partililere lüks talimatı: Ramazan'a uygun davranın

Özhaseki'den AK Partililere lüks talimatı: Ramazan'a uygun davranın

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, partisinin belediye başkanlarından Ramazan atmosferine uygun davranmalarını istediklerini belirtti. Özhaseki, "Lüks otellerde veyahut zengin görüntülü, müsriflik, israf olarak adlandırabileceğimiz sofralara asla oturmamalarını tembih ediyoruz" şeklinde konuştu.

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, parti genel merkezinde AK Partili belediyelerin Ramazan hazırlıklarıyla ilgili basına bilgi verdi.

AK Partili belediyelerin Ramazan hazırlıklarını geçmişten bugüne kadar kurumsal şekilde sürdürdüğünü dile getiren Mehmet Özhaseki, gerek salgın döneminde gerek ramazanda ihtiyaç sahiplerine yardımlar ulaştırdıklarını söyledi.

Daha önce temel ihtiyaç maddelerinin toptan satın alınarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını ancak şu an hediye çeki verdiklerini belirten Özhaseki, "300, 500, 700, 1000 liralık bu hediye çekleriyle vatandaşlar anlaşmalı olan firmalardan ihtiyaçlarını temin ediyor. Bana göre de bu son derece sağlıklı bir şey oluyor" dedi.

"Ramazan atmosferine uygun şekilde davranmalarını istiyoruz"
Mehmet Özhaseki, belediyelerin ramazanda hediye çeki dağıtımının yanı sıra etkinlikler için de hazırlıklar yaptığını söyledi.

Bu etkinliklerde Ramazan ayının atmosferine uygun davranılmasını istediklerini ifade eden Özhaseki, "Tabii bazen misafir olduğunuzda bir sofrada istemediğiniz bir manzarayla da karşılaşabiliyorsunuz. Belki de ev sahipliğinin gereği olarak insanlar elinde ne varsa o masaya dökmeye, koymaya çalışıyorlar. Bundan rahatsız olsanız da bir şey diyemiyorsunuz. Biz arkadaşlarımızın, belediye başkanlarımızın böyle bir ortamda asla bulunmamalarını istiyoruz" diye konuştu.

Lüks otel talimatı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, partili belediye başkanlarından fakir, dar gelirli, muhtaç olan insanların yanında olmalarını istediklerini belirterek, "Lüks otellerde veyahut zengin görüntülü, müsriflik, israf olarak adlandırabileceğimiz sofralara asla oturmamalarını tembih ediyoruz. Bunu yaparken emin olun inancımızın bir parçası olarak bunu söylüyoruz" ifadelerini kullandı.

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